Esteso il bonus bebè comunale a Forni di Sopra.

A Forni di Sopra, le famiglie avranno diritto al bonus bebè fino agli otto anni del bambino. Ad annunciarlo è stato il sindaco, Marco Lenna, assieme all’assessore Sara Anziutti, che già pensano di estenderlo ulteriormente, fino ai 14 anni.

Il bonus bebè comunale dal 2021 prevedeva un contributo per le nascite di 1.500 euro ma al prossimo consiglio comunale sarà approvato il nuovo regolamento che consentirà l’ampliamento della misura. A renderlo possibile, sono stati i risparmi conseguiti alla gestione degli uffici comunali, con il sindaco stesso che sostituisce gratuitamente il Responsabile dell’Ufficio tecnico e i convenzionamenti dei servizi con il Comune di Forni di Sotto

Dal secondo anno di età pertanto le famiglie continueranno a ricevere il Bonus. Non appena approvato il Regolamento ed il Bilancio Comunale sarà possibile fare domanda. Il Comune intende assegnare mille euro all’anno alle famiglie dei ragazzi sino all’ottavo anno di età purché rispettino alcuni requisiti: la residenza a Forni di Sopra; l’iscrizione all’anagrafe del Comune dalla nascita oppure che siano iscritti alla scuola dell’infanzia o alla scuola primaria di Forni di Sopra (comprese le prime tre classi ora ubicate a Forni di Sopra). Resta in vigore il contributo da 1.500 euro per le nuove nascite.

“Con le attuali condizioni sarà possibile farlo ogni anno – spiega l’amministrazione -, e con i

futuri prossimi pensionamenti programmati dell’ente e la ulteriore riorganizzazione l’Amministrazione si impegna ad innalzare il contributo sino ai 14 anni di età dei nostri giovani concittadini iscritti a scuola a Forni di Sopra (seguendoli in tutto il percorso scolastico fatto a Forni) anche al fine di contrastare lo spaventoso aumento dei prezzi e la crisi in atto nonché favorire il ripopolamento del paese”.