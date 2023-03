Incendio a Pordenone.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute stamattina per un incendio a Pordenone, all’interno di una magazzino di rifiuti di lavorazione della Darsa srl, al servizio del relativo impianto di trattamento in via Segaluzza.

Nelle operazioni di spegnimento, i pompieri di Pordenone della sede centrale e del distaccamento di Maniago hanno impiegato 7 automezzi (2 Auto Pompe Serbatoio, 2 Autobotti, 1 Autoscala 2 Autofurgoni). Sul posto si è recato anche il funzionario tecnico di guardia.

A supporto delle operazioni di smassamento è stato inviato un mezzo del movimento terra del GOS (Gruppi Operativi Speciali) proveniente dal comando dei vigili del fuoco di Udine. Al momento le operazioni si stanno concludendo con il minuto spegnimento del materiale coinvolto.

A causare l’incendio nel deposito è stata probabilmente l’autocombustione del materiale da reazione esotermica. L’intervento tempestivo dei pompieri ha comunque permesso di contenere i danni ed è andato bruciato solo il materiale stoccato. Nessuna persona è rimasta coinvolta. E’ stata allertata anche l’Arpa per le verifiche ambientali.