Ciao Darwin cerca concorrenti in Friuli: i casting e come partecipare

I casting di Ciao Darwin in Friuli.

Ciao Darwin, lo show televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, cerca concorrenti in Friuli Venezia Giulia per la nuova stagione. Il casting si terrà a Pordenone il 6 aprile 2023 ed è riservato ai soli maggiorenni.

Per partecipare al casting si può inviare una email a d.bonolis@sdl2005.it con i dati anagrafici, il vostro recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

Le categorie ricercate.

Sono diverse le categorie ricercate per il famoso show televisivo: cantanti e musicisti di musica melodica italiana, mamme over 40, lavoratori (mestieri usuranti), modelli e modelle, persone di fede, tradizionalisti, taglie forti uomo/donna, pigri, gamers, chi pratica occultismo-olismo-esoterismo, ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare, traditi in amore, persone stravaganti e anticonformiste…e chiunque altro voglia partecipare a “Ciao Darwin!”