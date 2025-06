La stagione degli eventi a Lauco.

Il Comune di Lauco è pronto a ripartire per l’ampia stagione di eventi 2025, in parte a dire il vero già iniziati, altri in divenire e già quasi totalmente programmati. Un cartellone variegato coinvolgeràanche quest’anno cittadini e turisti: tante proposte per vivere non solo la stagione più bella dell’anno insieme, ma per arrivare fino a dicembre lasciandoci sorprendere dalla creatività di eventi adattie rivolti a tutti i tipi di pubblico.

Incontri di vario genere, sport, escursioni, ed attività varie raggiungeranno e attraverseranno i luoghi della quotidianità, coinvolgendo il capoluogo e le frazioni, grazie ai progetti organizzati dal Comune, dalleAssociazioni, dalla Casa del Popolo,ma anche sostenuti (sempre con la presenza dei Volontariati attivi sul territorio), dalla collaborazionedi altri enti pubblici sovracomunali, che progettano soluzioni atte a valorizzare il territorio della Carnia, portando nuove energie ed interessanti progettiinclusivi nei nostri Comuni.

Un cartellone con una programmazione varia e vivace, prevalentemente gratuita, che attiva una costellazione di luoghi di cultura, di Storia, edi socialità, studiatiper creareoccasioni di vicinanza, scoperta, dialogo e incontro. Le comunicazioni per tutta la durata del cartellone, saranno presenti sul sito del Comune di Lauco ma anche su vari social media, oltre che esposti nelle bacheche comunali.



Da sapere che ci saranno anche eventi non programmati ad inserirsi tra le varie date già a calendario, eventi per i quali verranno fatte le stesse puntuali comunicazioni pubblicitarie.