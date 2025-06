La Festa della Zavorrina a Turrida di Sedegliano.

Domenica di passione motociclistica e inclusività a Turrida di Sedegliano: il raduno IV Festa della Zavorrina ha registrato un boom di presenze, superando del 150% l’affluenza dello scorso anno. L’evento, organizzato dal Motoclub Free Rider’s Spirits con il prezioso supporto della Pro Loco Turrida, ha trasformato il prato della “Sagre dai Cais” in un palcoscenico di motori, spettacoli e solidarietà.



La giornata ha proposto un mix perfetto tra cultura biker, gastronomia tipica friulana (lumache, specialità della sagra, ma anche frico, griglia, frittura di pesce), spettacoli mozzafiato e momenti di grande emozione. Main sponsor della giornata Motoutlet, negozio di abbigliamento moto.

Da Miss Zavorrina agli eventi.

Tra gli appuntamenti più attesi, il tradizionale concorso Miss Zavorrina 2025, che ha incoronato la vincitrice con un casco Shark, alla presenza della consigliera regionale Lucia Buna e del sindaco di Sedegliano.

Lo show principale ha lasciato il pubblico a bocca aperta: esibizione aerea su tessuti degli atleti mondiali Andrea Pividori e Laura Menegon, affiancati dalla pole dance e cerchio delle professioniste Nada Malusà e Chiara Gasparini.



In contemporanea, si è tenuto l’Hobby Sport Young, corso gratuito di guida in moto per bambini dai 7 ai 14 anni, curato dagli istruttori della Federazione Motociclistica Italiana, con la partecipazione del Presidente regionale Paride Del Pup e del Vicepresidente Michele Peressini.

Dalla passione all’inclusività.

Grande emozione anche per lo spettacolo dei quad della Eurokart di Zoppola , guidati da due atleti con disabilità: intervistati sul palco, hanno ricevuto un omaggio dal motoclub, come anche Alex, affetto da grave malattia, ex biker e figlio a sua volta di motociclista. Un messaggio chiaro: superare barriere, vivere la passione, sempre.



La giornata è stata animata dal carismatico DJ Spadino, voce nota nelle radio e nelle discoteche in tutto il Triveneto, e seguita in diretta da Radio Punto Zero. Tra gli ospiti, anche gli ex campioni Walter Cussigh, Nando De Cecco, e Fabrizio Bottos, campione mondiale per la miglior barba direttamente da Pordenone.



Il pubblico ha potuto divertirsi con i classici giochi biker, tra cui l’ormai conosciuto “Birrattinaio pazzo”, e i giochi di tradizione vichinga proposti dal gruppo Úlfheðna, specializzato in rievocazione nordica. Non sono mancati gli omaggi alla tradizione motociclistica locale, con interventi di Gian Paolo Tammaro (fondatore del motoclub), interviste ai Motoclub Morena e Motomàs, e la presenza di numerosi club da tutta la regione.



Nel pomeriggio, concerto degli Hairbreaker (cover rock band), e chiusura in grande stile con i Crazy Uncle dalla Slovenia, per il proseguo della sagra.



Il messaggio è chiaro: motori, inclusione, festa e passione. Il motoincontro della Zavorrina si conferma uno degli appuntamenti annuali più originali, autentici e in crescita del panorama motociclistico friulano.