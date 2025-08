Scontro tra auto a Pradamano: due le persone ferite.

Incidente in via Pasolini a Pradamano.

Nel pomeriggio di oggi1 agosto, in via Pier Paolo Pasolini a Pradamano, si è verificato un incidente stradale fronto-laterale tra due autovetture. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli.

All’arrivo dei soccorritori, i due conducenti coinvolti erano già stati presi in carico dal personale sanitario. L’impatto ha causato lo scoppio degli airbag e la fuoriuscita di liquidi dalle vetture, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. L’intervento si è concluso con la bonifica della carreggiata e la rimozione dei mezzi incidentati. La dinamica dello scontro è al vaglio delle autorità competenti.