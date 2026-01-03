Una nuova avventura al De Gasperi: Da Rin guiderà lo storico rifugio fino al 2031

Nuova gestione per il Rifugio De Gasperi in Val Pesarina.

Il Rifugio Fratelli De Gasperi, storico presidio dell’alpinismo friulano incastonato in località Clap Grande, in Val Pesarina, ha un nuovo gestore. Il Club Alpino Italiano – Sezione di Tolmezzo ha infatti concluso la procedura di manifestazione di interesse per l’affidamento della struttura nel periodo 2026–2031, assegnandone la gestione a Giorgio Da Rin.

La decisione è arrivata al termine di una selezione particolarmente partecipata. Numerose e qualificate le candidature esaminate dal Consiglio Direttivo, chiamato a una scelta tutt’altro che semplice. “Mai come in questa occasione – spiega il presidente della Sezione CAI di Tolmezzo, Pietro De Faccio – ci siamo trovati di fronte a così tanti candidati validi. Nella valutazione ha avuto un peso determinante l’esperienza di un gestore come Da Rin, soprattutto in considerazione della complessità del rifugio De Gasperi, in modo da garantire una continuità operativa per tutti i sei anni del contratto”. Da Rin, infatti, gestisce anche il Rifugio Pellarini.

“Il Rifugio ha registrato un aumento costante di presenze negli ultimi anni – continua il presidente -, quindi auguriamo al nuovo gestore di proseguire nello stesso modo, mantenendo un luogo che noi consideriamo la nostra casa, con 100 anni di storia, accogliente come è sempre stato”.

Il Rifugio De Gasperi rappresenta uno dei presìdi storici dell’alpinismo friulano: una struttura molto frequentata, oggetto negli ultimi anni di importanti investimenti strutturali e funzionali da parte della Sezione tolmezzina, e punto di riferimento per escursionisti, alpinisti e amanti della montagna.

“Consapevole dell’amore e della passione con cui la Sezione di Tolmezzo mantiene in perfette condizioni il De Gasperi, uno dei rifugi storici del Friuli – afferma il nuovo gestore Da Rin –, sono onorato di essere stato scelto come gestore. Sarà una splendida avventura, sicuramente impegnativa, ma anche piena di soddisfazioni. Vi aspettiamo a primavera per accogliervi con gioia e con un sorriso”.

Con questa assegnazione, il CAI Tolmezzo rinnova il proprio impegno a favore della continuità della fruizione del rifugio, della valorizzazione del territorio alpino e della tutela dell’ambiente montano, nel solco dei valori del Club Alpino Italiano.