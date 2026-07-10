Ravascletto scommette sulla mountain bike e sull’enduro per ampliare l’offerta turistica estiva in quota. È stata inaugurata la nuova Bike Arena Ravascletto/Zoncolan, una struttura dedicata agli appassionati delle due ruote realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune e la Regione Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo spazio mette a disposizione tre percorsi di diversa difficoltà, pensati per accompagnare rider con livelli di esperienza differenti: dai tracciati più scorrevoli dedicati a chi vuole avvicinarsi alla disciplina fino alle linee più tecniche riservate ai biker più esperti.

L’inaugurazione, organizzata da Bike Park Service, società che gestisce il bike park, ha richiamato oltre 250 appassionati. Presenti anche numerosi biker arrivati da Austria e Slovenia, a conferma dell’interesse internazionale per una struttura che punta a diventare un punto di riferimento per l’enduro nel Nord-Est.

Al taglio del nastro erano presenti Ermes De Crignis, Sindaco di Ravascletto e Presidente della Comunità di Montagna della Carnia, insieme ai membri della Giunta comunale; Massimo Mentil e Manuele Ferrari, Consiglieri regionali; Osvaldo Tavosanis, Presidente del polo di PromoTurismoFVG.

Tre percorsi tra velocità, tecnica e adrenalina

La Bike Arena nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza completa, unendo flow, velocità e tecnica. I tracciati partono dalla stazione intermedia della Funifor e terminano direttamente alla base dell’impianto, permettendo ai rider di alternare le discese con la risalita in quota.

Sono tre le linee disponibili, identificate con i colori blu, rosso e nero. Il trail Bad Bunny, contrassegnato dal colore blu, è il percorso più accessibile. Con una lunghezza di 5,5 chilometri e un dislivello di 315 metri, è pensato per chi cerca una discesa fluida e divertente senza rinunciare alle emozioni. Paraboliche, linee scorrevoli e salti progressivi permettono anche ai meno esperti di migliorare tecnica e sicurezza.

Il tracciato Joker, rosso, è dedicato a chi vuole alzare il livello di difficoltà. Lungo 2,8 chilometri con 330 metri di dislivello, propone un ritmo più intenso con curve paraboliche, salti, doppi e sezioni tecniche che mettono alla prova controllo e capacità di guida.

Il percorso più impegnativo è Supernatural, la linea nera della Bike Arena. Due chilometri e 328 metri di dislivello caratterizzati da radici, passaggi naturali, tratti tecnici e sezioni freeride pensate per chi cerca un’esperienza più vicina alla vera anima dell’enduro.

Una nuova attrazione per l’estate sullo Zoncolan

La Bike Arena sarà aperta per tutta la stagione estiva e ospiterà anche corsi dedicati sia ai bambini sia agli adulti, con l’obiettivo di avvicinare nuovi appassionati alla mountain bike e consolidare il ruolo di Ravascletto come destinazione per gli sport outdoor.

La struttura nasce per integrare sport, turismo e valorizzazione del territorio, offrendo un’alternativa estiva alle tradizionali attività di montagna e ampliando l’offerta della Carnia per chi cerca esperienze all’aria aperta.

Servizi dedicati ai rider

Accanto ai percorsi, la Bike Arena mette a disposizione servizi pensati per completare la giornata in sella. Sono presenti un’area Bike Wash per la pulizia delle biciclette, una zona post-riding con spazi dedicati al relax e all’incontro tra appassionati. L’obiettivo è creare non solo una rete di discese, ma un vero punto di ritrovo per la comunità dei biker.

Con la nuova Bike Arena Ravascletto/Zoncolan la Carnia aggiunge così un nuovo tassello alla propria proposta turistica estiva, puntando su una disciplina in crescita e su un pubblico sempre più internazionale.

Corse illimitate con il biglietto giornaliero

Per vivere i tre tracciati della Bike Arena Ravascletto/Zoncolan è previsto un biglietto giornaliero che comprende l’utilizzo illimitato della Funifor durante gli orari di apertura dell’impianto.

La tariffa è di 30 euro per il biglietto intero e 20 euro per il ridotto. L’accesso consente di affrontare senza limiti le discese dei tre trail, sfruttando la risalita in quota per una giornata interamente dedicata al riding.