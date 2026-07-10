Weekend tra caldo e rischio temporali: le previsioni meteo in Friuli

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia inizierà con il rischio di temporali anche localmente forti, ma proseguirà con un deciso miglioramento e temperature nuovamente in aumento. La giornata più instabile sarà quella di sabato 11 luglio, con la Protezione civile regionale che ha diramato un’allerta meteo valida dalle ore 12 alle 23.59. Più stabile e soleggiata, invece, la giornata di domenica, con massime fino a 34 gradi.

Sabato 11 luglio: temporali anche forti in pianura

La mattinata di sabato sarà caratterizzata da un cielo in prevalenza poco nuvoloso su gran parte della regione. Nel corso del pomeriggio le condizioni diventeranno però più instabili, con probabili rovesci e temporali sulla zona montana.

I fenomeni potranno successivamente raggiungere la pianura e, con una probabilità più bassa, anche la costa e la fascia orientale del Friuli Venezia Giulia. In pianura i temporali potrebbero risultare localmente forti, accompagnati da piogge intense e raffiche di vento.

Nelle ore centrali della giornata, lungo la costa soffierà Scirocco o vento moderato proveniente dai quadranti meridionali. Le temperature minime saranno comprese tra 19 e 21 gradi in pianura e tra 23 e 25 gradi sulla costa. Le massime raggiungeranno i 29-32 gradi in pianura e i 27-29 gradi sul litorale.

Domenica 12 luglio torna il sole e aumenta il caldo

La situazione migliorerà sensibilmente nella giornata di domenica. Al mattino il cielo sarà in prevalenza sereno su tutto il territorio regionale.

Dal pomeriggio, sulla zona montana, il cielo diventerà da poco nuvoloso a variabile per la formazione di cumuli. La nuvolosità potrà successivamente estendersi in serata verso la pianura e la costa, senza particolari fenomeni segnalati. I venti saranno prevalentemente di brezza.

Il caldo tornerà a farsi sentire soprattutto in pianura e nelle vallate, dove le massime potranno raggiungere i 34 gradi.

In pianura le temperature minime saranno comprese tra 19 e 21 gradi, con massime tra 31 e 34 gradi. Sulla costa sono previste minime tra 21 e 24 gradi e massime comprese tra 29 e 31 gradi. A 1.000 metri la temperatura media sarà di 20 gradi, mentre a 2.000 metri si attesterà intorno ai 14 gradi.

Lunedì ancora sole, martedì possibili nuovi temporali

La giornata di lunedì 13 luglio sarà ancora caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili. Su pianura e costa il cielo sarà in prevalenza sereno, con venti di brezza, mentre sulle montagne potrà formarsi qualche cumulo pomeridiano.

In serata saranno possibili velature alte e consistenti, in estensione a tutta la regione. Farà caldo durante il giorno, con temperature massime comprese tra 32 e 34 gradi in pianura e tra 28 e 31 gradi sulla costa.

Per martedì 14 luglio è previsto invece un nuovo aumento dell’instabilità. Il cielo sarà variabile, con maggiore nuvolosità durante il pomeriggio, soprattutto sulla zona montana, dove saranno possibili locali rovesci o temporali. Il caldo continuerà a interessare pianura e vallate, con massime tra 31 e 33 gradi.