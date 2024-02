Il bar ristorante Centro a Sauris.

Le porte del bar ristorante Centro a Sauris riapriranno domani alle 18 e vedranno al timone il giovane Paskual Déja. Ventidue anni e un talento ai fornelli coltivato fin da piccolo, quando si dilettava a sperimentare piatti tipici sia del nostro Paese, sia del la sua terra natale, l’Albania.

Arrivato in Italia sette anni fa, il giovane chef ha frequentato dapprima una scuola di formazione per apprendere al meglio i segreti del mestiere, per poi passare a toccare con mano il mondo del lavoro, nel quale fin da subito si è destreggiato con gran disinvoltura. “Mio fratello ha sempre amato la cucina fin da piccolino, finalmente avrà occasione di realizzare il suo sogno, siamo tutti super emozionati e con una gran dose di adrenalina in corpo” confida la sorella maggiore Justina.

“Lo scorso ottobre il comune di Sauris ha indetto un bando per l’assegnazione del locale e mio fratello, fiducioso, vi ha partecipato – continua Justina- mai avremmo immaginato però che quella speranza così viva dentro noi sarebbe divenuta realtà“. La gestione del locale che, oltre alla sala principale, è dotato anche di una saletta dedicata agli eventi più raccolti e di uno spazio esterno fruibile nel periodo estivo, sarà corroborata dai due fratelli di Paskual, Mak e Mateo, entrambe di diciotto anni.

La cucina, che offrirà piatti tipici della zona montana, avrà anche qualche influenza balcanica e sarà rigorosamente guidata da Paskual e Mak, mentre a fare gli onori di casa sarà Mateo. Un team preparato, pronto e onorato di poter offrire alla clientela tutta la gran voglia di affermarsi nel mondo della ristorazione.

“Siamo estremamente riconoscenti e grati a tutte le persone che ci hanno aiutato per quanto concerne l’aspetto burocratico della procedura per poter partecipare e ottenere questo grande risultato -conclude Justina-; io svolgo un altro tipo di lavoro, però per i miei fratelli ci sarò sempre, quando avranno bisogno d’aiuto sarò lì, tra i tavoli, a lavorare, lo farò con tanto entusiasmo e moltissima gioia nel cuore“.