In Carnia apre un nuovo nido per 20 bambini: “Un segnale di fiducia per la montagna”

Un nuovo servizio per le famiglie e un investimento sul futuro della montagna. A Socchieve è stato inaugurato il nuovo nido d’infanzia di vallata “Valle dei Sogni”, una struttura da 20 posti destinata ai bambini tra i tre mesi e i tre anni residenti nei Comuni che fanno capo all’Istituto comprensivo Val Tagliamento.

Il nido aprirà ufficialmente il 1° settembre e partirà con 14 bambini già accolti. Un intervento sostenuto dalla Regione con 1,5 milioni di euro, che ha permesso di ristrutturare e riqualificare l’edificio dell’ex asilo e trasformarlo in un servizio condiviso per le famiglie della valle.

All’inaugurazione è intervenuta l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, insieme al sindaco di Socchieve Coriglio Zanier, a numerosi amministratori comunali della Carnia, cittadini, associazioni e rappresentanti delle realtà locali. La struttura è stata benedetta da monsignor Pietro Piller.

Un nido per sostenere le famiglie della valle

Il nuovo servizio sarà aperto dalle 7.30 alle 17.30 per undici mesi all’anno e avrà una mensa interna. Gli spazi comprendono due aule didattiche, un’aula polivalente, una stanza per il riposo e aree esterne attrezzate.

Per Zilli, il nido rappresenta qualcosa che va oltre la realizzazione di una nuova struttura. “La Regione è al fianco della montagna con interventi che aiutano le famiglie a vivere e costruire qui il proprio futuro. La denatalità richiede un cambio culturale e risposte che rendano attrattivi questi territori anche per i giovani. L’apertura di questo nido è un segnale di fiducia per tutta la Val Tagliamento e un esempio positivo per la Carnia e per l’intero Friuli Venezia Giulia”, ha affermato l’assessore durante l’inaugurazione.

“Lavorare insieme permette di fare di più”

Il progetto nasce anche dalla collaborazione tra le amministrazioni della vallata, un elemento sottolineato da Zilli come uno degli aspetti decisivi per rendere sostenibili i servizi nei territori montani. “Questa valle ha compreso con lungimiranza che lavorare insieme permette di fare di più e di costruire risposte sostenibili anche dal punto di vista finanziario e dei numeri”, ha sottolineato l’assessore.

“La collaborazione tra le amministrazioni consente di mantenere sul territorio opportunità essenziali per le famiglie e rafforza le prospettive di crescita delle comunità”. Una struttura con orari estesi e un’organizzazione pensata per rispondere alle esigenze quotidiane può, secondo Zilli, contribuire anche a rendere la montagna più attrattiva per chi decide di restarci o di tornarci. “È così che un territorio dimostra di credere nel proprio futuro“.

Dal nido ai progetti per la Val Tagliamento

L’inaugurazione del “Valle dei Sogni” si inserisce in un quadro più ampio di interventi sulla Val Tagliamento. Nel corso della giornata Zilli ha incontrato anche l’Amministrazione comunale di Socchieve per fare il punto sui progetti di sviluppo locale.

Tra quelli indicati figurano 8 milioni di euro per il potenziamento della rete ciclabile della Val Tagliamento e la realizzazione di nuovi percorsi nei territori di Ampezzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Socchieve.

Altri 5,3 milioni di euro sono destinati al progetto “Turistica_MENTE_insieme”, che coinvolge Ampezzo, Preone e Socchieve con interventi rivolti al turismo sportivo e giovanile, alla ricettività e ai servizi legati alla permanenza sul territorio, valorizzando anche l’esperienza dell’albergo diffuso.

Al termine della cerimonia, Zilli ha ringraziato l’Amministrazione comunale, gli amministratori della vallata, i progettisti, le maestranze e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del nido.