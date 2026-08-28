Il papà di Facecjoc ci riprova: dal Friuli nasce Pingoo, il nuovo social che punta sulla sicurezza

28 Agosto 2026

Foto di Alessia Pilotto

di Alessia Pilotto

Dal Friuli arriva una nuova sfida nel mondo dei social network. Si chiama Pingoo ed è la nuova piattaforma ideata e sviluppata dal programmatore informatico Gianluca De Bortoli, già autore di Facecjoc, lo storico social italiano che proprio in questi giorni festeggia il suo diciassettesimo anno di attività.

Pingoo è già disponibile sugli store per iOS e Android e punta su un’esperienza pensata soprattutto per l’utilizzo da smartphone. Un nuovo progetto che arriva dopo l’esperienza di De Bortoli con Facecjoc e con Bravoo, la piattaforma italiana nata come alternativa a TikTok.

L’obiettivo è proporre un social veloce, intuitivo e accessibile, ma con una particolare attenzione a uno degli aspetti più delicati del mondo digitale: la sicurezza degli utenti.

Pingoo, la sicurezza social come elemento centrale

La nuova piattaforma è stata progettata con un approccio mobile-first, cioè pensando prima di tutto all’utilizzo attraverso lo smartphone. L’idea è offrire un’esperienza di condivisione semplice e fluida, accompagnata da strumenti e funzioni pensati per costruire una nuova community.

Il lancio arriva in un momento particolare per il suo ideatore. Mentre Facecjoc raggiunge i 17 anni di attività, De Bortoli presenta infatti quella che viene descritta come una nuova evoluzione del suo percorso nel settore dei social network.

Uno dei pilastri di Pingoo è la tutela degli utenti più giovani. Il progetto adotta infatti la politica definita “Safe Children”, una linea che punta a rafforzare i controlli e a limitare la presenza di contenuti inappropriati.

L’accesso alla piattaforma è riservato agli utenti con più di 16 anni. A questo si aggiunge un sistema di controllo sugli algoritmi e un’attività di monitoraggio finalizzata a contrastare contenuti inappropriati, molestie e materiali potenzialmente lesivi. L’obiettivo dichiarato è costruire uno spazio digitale nel quale la sicurezza abbia un ruolo centrale, accanto all’esperienza di utilizzo e alla partecipazione della community.

I primi utenti coinvolti nello sviluppo

Per il lancio di Pingoo, De Bortoli e il suo team hanno scelto di coinvolgere direttamente i primi iscritti anche nella fase di sviluppo. Chi entrerà nella piattaforma potrà infatti segnalare eventuali bug e problemi riscontrati durante l’utilizzo, contribuendo al miglioramento del nuovo social. Ai primi utenti vengono garantiti anche supporto dedicato e Badge di Verifica, come riconoscimento per il contributo alla crescita della piattaforma.

La nuova piattaforma prova ora a ritagliarsi uno spazio nel panorama dei social puntando su un’esperienza mobile, velocità e attenzione alla sicurezza. Pingoo è disponibile da oggi per iOS e Android. Per trovarlo sugli store è possibile cercare “Pingoo Social Network”.

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