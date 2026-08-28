Pontebba, trovata morta a 27 anni nel furgone: ipotesi overdose

Potrebbe essere stata un’overdose a causare la morte della donna austriaca di 27 anni trovata senza vita questa mattina nel furgone parcheggiato a Pietratagliata di Pontebba. È questa, al momento, l’ipotesi prevalente degli investigatori, al termine dei primi accertamenti medico-legali.

L’ipotesi dovrà essere verificata con gli esami tossicologici, non ancora completati. Nel frattempo, gli elementi raccolti portano gli investigatori a escludere, allo stato attuale, una responsabilità diretta di terzi. Lo riporta l’Ansa.

Nessuna arma nel furgone

Il veicolo era chiuso dall’interno e al suo interno non sono stati trovati oggetti o armi che possano far pensare a un’azione violenta. Gli accertamenti dei carabinieri del Comando provinciale di Udine proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le circostanze della morte.

Resta da verificare anche l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti e, soprattutto, la loro possibile origine. La Procura di Udine dovrà infatti valutare anche eventuali responsabilità legate alla cessione dello stupefacente, qualora l’ipotesi dell’overdose venisse confermata.

Il cane morto nel furgone

Nel veicolo si trovava anche il cane della giovane. Per l’animale l’ipotesi è invece diversa: potrebbe essere morto a causa delle temperature molto elevate raggiunte all’interno del mezzo.

Il furgone commerciale risultava parcheggiato da alcuni giorni in una piazzola lungo una strada parallela alla statale Pontebbana, esposto al sole e al caldo. I due corpi si trovavano sui sedili posteriori, oscurati, e per questo non erano stati notati. Ad accorgersene, oggi, era stato un passante.