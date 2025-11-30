Ideanatale riconferma il suo appeal e chiude con 15mila visitatori

Ideanatale chiude con 15mila visitatori e pensa già al prossimo anno.

Dopo una domenica ricca di pubblico, Ideanatale 2025 arriva al traguardo riconfermando il suo appeal e i 15mila visitatori dello scorso anno.



“Questa edizione ci ha fornito molti spunti su come progettare la prossima per renderla, ancor di più, vetrina promozionale dell’artigianato e della solidarietà, un evento in cui le persone si ritrovano piacevolmente in fiera per fare acquisti originali e per vivere insieme momenti di spensieratezza, di riflessione, di gioco e di arricchimento”. E’ il commento di Antonio Di Piazza – Presidente di Udine Esposizioni – a poche ore dalla chiusura della 36esima edizione: “siamo già al lavoro per migliorare questa manifestazione fieristica che, di fatto, apre il calendario degli appuntamenti natalizi del territorio. Oltre che a qualificare ulteriormente ed estendere l’offerta espositiva, daremo maggior impatto alla cornice scenografica fatta di luci, atmosfere e da un grande albero di Natale. Gli eventi, in particolare quelli dedicati ai bambini e alle famiglie, sono importati come abbiamo visto in questi giorni: anche su questo aspetto dedicheremo la giusta attenzione per renderli ancor più mirati e coinvolgenti”.

La Fiera di Udine ringrazia gli espositori, i visitatori e quanti hanno contribuito al successo della manifestazione: i partner, sponsor e patrocinatori (Regione con IoSonoFvg, Camera di Commercio di Pn Ud, Fondazione Friuli, Confartigianato Imprese Udine e CNA Fvg, Comune di Udine e Comune di Martignacco, Banca di Udine), coloro che hanno dato vita agli eventi, agli ospiti e relatori, ai docenti e agli allievi dell’Istituto Stringher di Udine, alla stampa, fotografi, video maker e comunicatori, ai tecnici e llestitori.



“Un grazie particolare – aggiunge Di Piazza – a tutti coloro che durante le giornate di Ideanatale hanno dato il proprio contributo alla raccolta fondi per le popolazioni del Friuli e dell’Isontino colpite dalle recenti alluvioni. Tutte le stelle di Natale sono state vendute per questo gesto solidale e moltissime persone hanno voluto donare anche senza ricevere la stella”. Nei prossimi giorni la Fiera organizzerà la consegna dei fondi raccolti.