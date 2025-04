Incidente nella notte sulla statale: auto si cappotta, il conducente scappa

L’incidente a Tolmezzo.

Incidente notturno sulla SS 52, in territorio comunale di Tolmezzo. Intorno alle 22:35, un’auto è rimasta coinvolta in una fuoriuscita autonoma poco dopo il ponte che attraversa il torrente But. Per cause ancora in corso di accertamento, il guidatore ha perso il controllo del mezzo e si è cappottato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario ma al loro arrivo il conducente dell’auto si era dileguato: di lui, non c’era alcuna traccia.