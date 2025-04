La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

L’Apu Old Wild West vince anche sul campo di Pesaro 84 a 82 al termine di una partita punto a punto. Sesta vittoria consecutiva per i bianconeri che, nonostante la matematica promozione già in tasca e nonostante l’assenza del totem Xavier Johnson, battono Pesaro, squadra in lotta per un posto nei playoff.

Partita equilibrata per tutti i quaranta minuti, i marchigiani tentano un primo allungo a fine primo tempo andando a riposo sul più dieci (48-38), ma i friulani rimontano nella ripresa e trascinati da un grande Ambrosin da 25 punti e 7 triple e le giocate di classe di Matteo Da ros tornano punto a punto. Il finale è in volata: Ambrosin da tre consegna il sorpasso (80-81) ed Hickey trova il canestro del più tre. I falli sistematici non permettono a Pesaro di trovare il tiro della vittoria e per Udine la festa continua.

Molto contento a fine partite coach Adriano Vertemati: “Credo siano state due partite diverse, nel primo tempo siamo stati leggeri concedendo dieci palle perse e concedendo sedici punti da questa situazione. Nel secondo tempo ne abbiamo concesse solo cinque e credo sia stata questa la differenza. Poi è stata completamente un’altra partita, i ragazzi hanno capito come fare in attacco e sono stati bravi a prendersi tutto quello che ci hanno concesso. Volevo ringraziare i tifosi che sono venuti da Udine così numerosi in un sabato pre-pasquale e auguro a tutti loro e anche a quelli di Pesaro una buona Pasqua“.

Euforico anche il Presidente Alessandro Pedone: “Ma che belli siamo, non sappiamo perdere! Abbiamo onorato questa trasferta dimostrando la solidità di questo bellissimo gruppo, di fronte a una talentuosa Pesaro a cui faccio i miei migliori auguri per il prosieguo del campionato.Grazie di cuore ai ragazzi della Gioventù Bianconera che hanno seguito la squadra in tutti i palazzetti d’Italia, non facendo mai mancare il loro supporto. Anche questa sera i loro cori hanno riecheggiato nel palasport pesarese!”

Per l’Apu Udine ora ci sarà la passerella finale domenica 27 in casa contro Torino. Un’occasione per festeggiare e ringraziare la squadra.