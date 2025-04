Fedriga sul podio dei governatori più amati: è secondo dopo Zaia

La classifica sul gradimento dei governatori.

Luca Zaia resta in cima alla classifica dei governatori più apprezzati d’Italia. Con il 67,5% di fiducia, il presidente del Veneto guida il sondaggio realizzato da Lab21 per Affaritaliani.it. Cresce rispetto all’ultima rilevazione, nonostante l’impossibilità di ricandidarsi alle prossime regionali, complice lo stop arrivato da Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Alle sue spalle, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, che si piazza al secondo posto nazionale, stabile con il 62,9% di gradimento (- 0,1% rispetto alla precedente rilevazione). Terzo gradino del podio per Attilio Fontana, governatore della Lombardia. A seguire, Vincenzo De Luca (Campania) e Michele De Pascale (Emilia-Romagna) in quarta posizione, mentre chiude la top five Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.