Al Museo Carnico tre appuntamenti per scoprire le storie delle erbe

Un viaggio tra saperi antichi, tradizioni popolari, cucina, creatività e natura. Il Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo propone nel mese di luglio tre appuntamenti speciali per accompagnare il pubblico alla scoperta della mostra “Storie di erbe: un cammino tra magia, miti, focolare e credenze”, inaugurata lo scorso 13 giugno e visitabile fino al 31 dicembre 2026.



L’esposizione racconta il rapporto profondo tra le comunità carniche e il mondo delle piante, tra usi quotidiani, credenze, rimedi, pratiche domestiche e memoria popolare. Un percorso che attraversa il ruolo fondamentale delle erbe nella vita di un tempo, ma anche il valore culturale e identitario che ancora oggi questo patrimonio conserva.

Piante selvatiche in cucina tra tradizione e benessere

Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 18 con “Piante selvatiche in cucina: dalla necessità alla ricerca del gusto e del benessere”. Sarà un dialogo dedicato alla scoperta delle piante spontanee utilizzate in cucina, tra memoria, sapori e attenzione al benessere.



La serata, a cura di Domenico Molfetta, Mauro Lowenthal e Gabriella Gressani, sarà arricchita da una piccola degustazione. La partecipazione ha un costo di 15 euro e la prenotazione è obbligatoria entro le 18 di giovedì 9 luglio, contattando il Museo al numero 0433 43233 o scrivendo a [email protected]. In occasione dell’evento sarà possibile visitare anche la mostra.

Una visita guidata tra le nove sale della mostra

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 17 luglio alle 18 con una visita guidata alla mostra “Storie di erbe”. Il pubblico sarà accompagnato fra le nove sale del Museo che ospitano l’esposizione dalla naturopata Maria Nives Granzotti, tra le curatrici del progetto.



Al termine della visita è previsto un aperitivo a cura di Daniele Cortiula. Il costo di partecipazione è di 25 euro, comprensivo di ingresso al museo e aperitivo. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria entro le 18 di giovedì 16 luglio, telefonando allo 0433 43233 o inviando una mail a [email protected].

Erbe e fiori diventano un erbario ceramico

Il terzo appuntamento è fissato per giovedì 30 luglio alle 15 con il laboratorio di ceramica “Tracce botaniche”. Erbe e fiori saranno protagonisti di un’esperienza creativa pensata per trasformare le forme della natura in piccoli manufatti d’argilla.



Guidati da Claudia Tolazzi, Dino Zanier e Laura Candotti, i partecipanti potranno osservare, raccogliere e imprimere sull’argilla fresca le forme delicate delle piante, dando vita a un vero e proprio erbario ceramico. Il laboratorio ha un costo di 6 euro e la prenotazione è obbligatoria entro le 18 di mercoledì 29 luglio, sempre contattando il Museo al numero 0433 43233 o alla mail [email protected].

La mostra “Storie di erbe”

La mostra “Storie di erbe: un cammino tra magia, miti, focolare e credenze” è un progetto organizzato dalla presidente della Fondazione Museo Carnico Aurelia Bubisutti, ideato e curato da Anita Frison, Maria Nives Granzotti e Amanda Talotti, in collaborazione con Eleonora Malagnini e Lisa Menean.



Attraverso un itinerario inedito, l’esposizione invita i visitatori a riscoprire il ruolo che le piante hanno avuto nella definizione dell’identità culturale e nella vita quotidiana delle comunità del territorio. Il biglietto di accesso alla mostra comprende anche la visita a tutti gli spazi del Museo, al costo complessivo di 9 euro. Il ridotto, per ragazzi dai 6 ai 18 anni e over 65, è di 6 euro.



È inoltre prevista una riduzione di 2 euro per i visitatori che presentano il biglietto di ingresso della mostra di Illegio “Il Dialogo” o della mostra “La poesia dello sguardo, Loreto Bertoli pittore di Illegio e dell’anima” allestita a Palazzo Frisacco a Tolmezzo.