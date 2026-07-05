Incendi in montagna, elicotteri in azione tra Andreis, Tramonti di Sopra e Forni di Sotto

Proseguono le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che stanno interessando diverse aree montane del Friuli Venezia Giulia. Dalla mattinata di oggi sono in azione i tre elicotteri del servizio aereo regionale, impegnati su altrettanti fronti: Monte Raut ad Andreis, Monte Corda a Tramonti di Sopra e Cima del Forat a Forni di Sotto.

Fiamme sul Monte Raut, elicottero in volo dalle 8

Ad Andreis, nella zona del Monte Raut, le operazioni di spegnimento da parte del terzo elicottero del servizio aereo regionale sono iniziate alle 8 di questa mattina.

Sul posto stanno operando la Forestale di Pordenone, con il Dos regionale, e i gruppi comunali di Protezione civile di Maniago, Andreis e Montereale Valcellina. Complessivamente sono presenti quattro volontari, impegnati nel presidio e nel monitoraggio del vascone da cui l’elicottero pesca l’acqua per i lanci sulle fiamme.

Riprese sul versante est del Monte Corda

Situazione monitorata anche a Tramonti di Sopra, dove l’incendio interessa la località Monte Corda. In questo caso il secondo elicottero del servizio aereo regionale ha iniziato le operazioni alle 9, utilizzando acqua con l’aggiunta di bagnante.

Si tratta di una sostanza che consente all’acqua di aumentare l’effetto estinguente e raffreddante, rendendo più efficace l’intervento dall’alto. Nella giornata odierna sono state segnalate alcune riprese sul versante est del Monte Corda.

Sul posto sono presenti la Forestale di Maniago e i gruppi comunali di Protezione civile di Travesio e Castelnovo del Friuli, con tre volontari impegnati nel presidio e nel monitoraggio del vascone utilizzato dall’elicottero.

Intervento anche a Cima del Forat

Un terzo fronte riguarda la località Cima del Forat, nel territorio di Forni di Sotto. Qui le operazioni di spegnimento da parte del primo elicottero regionale sono partite alle 7.30. Sul posto sta operando la Forestale di Ampezzo, impegnata nel coordinamento delle attività.

L’attenzione resta alta anche per l’evoluzione delle condizioni meteo. Nel pomeriggio-sera è infatti attesa una leggera ondulazione in quota, che potrà favorire l’innesco di temporali dalla zona montana, in particolare prealpina, verso la pianura.

I fenomeni previsti potranno essere localmente intensi, con possibili temporali forti, colpi di vento, grandinate e scrosci di pioggia, comunque di entità attesa entro la media. Le squadre continueranno a monitorare l’evoluzione degli incendi e delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore.