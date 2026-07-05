Talenti sotto le Stelle: a Fiume Veneto tre serate tra musica, spettacoli e mercatini

Fiume Veneto si prepara a vivere tre serate di festa nel cuore del paese con l’edizione 2026 di “Talenti sotto le Stelle”, la manifestazione che animerà il centro cittadino nei mercoledì 8, 15 e 22 luglio, dalle 20.30 alle 24.



Musica, spettacoli, sport, attività per bambini, mercatini, arte, cultura e proposte enogastronomiche trasformeranno il centro urbano in un grande spazio pedonale diffuso, pensato per accogliere cittadini, famiglie e visitatori in sicurezza.

Il centro chiuso al traffico e trasformato in area pedonale

Durante le tre serate il cuore di Fiume Veneto sarà chiuso al traffico e diventerà un’area dedicata alla socialità e alla partecipazione. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il centro cittadino come luogo di incontro, sostenendo allo stesso tempo il commercio di vicinato e le realtà associative del territorio.



Il programma interesserà diversi punti del paese, dal Ponte sul fiume Fiume a Piazza Marconi, da Piazza Bagellardo a Viale della Repubblica, fino a Piazzale Donatori Avis, Borgo Venezia e alle aree esterne del Palazzetto dello Sport.

Concerti, spettacoli, sport e animazione per bambini

Ricco il calendario degli appuntamenti, con concerti dal vivo, dj set, spettacoli itineranti, esibizioni di danza, balli di gruppo, stand di artigianato creativo, giochi tradizionali in legno, animazione per bambini e tornei di basket.



Spazio anche alle associazioni locali e ai giovani talenti musicali del territorio, che si esibiranno grazie alla collaborazione con le scuole di musica, insieme a gruppi e artisti locali.

L’inaugurazione con banda e majorettes

La prima serata, in programma mercoledì 8 luglio, si aprirà alle 20.30 sul ponte con la sfilata della banda musicale e delle majorettes di Prata di Pordenone, che daranno ufficialmente il via alla manifestazione.



Non mancherà anche la parte culturale, con le presentazioni delle opere dei “Talenti d’Autore” all’Auditorium parrocchiale in Piazza Marconi.

Eventi gratuiti per l’Estate nel Distretto 2026

“Talenti sotto le Stelle” è organizzata dal Comune di Fiume Veneto in collaborazione con l’associazione Sviluppo e Territorio e rientra nel programma condiviso di Estate nel Distretto 2026 del Distretto del Commercio Sile Meduna. Tutti gli eventi sono gratuiti. In caso di maltempo le serate saranno annullate.