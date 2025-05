Scienza e musica sullo stesso palco: Mauro Ferrari e Piero Sidoti insieme al Teatro Candoni

Una serata-evento per raccontare la scienza in modo inedito, emozionante e accessibile a tutti. È questo il cuore di “RiconoScienza”, il musical scientifico che andrà in scena sabato 17 maggio alle 20:30 al Teatro Candoni di Tolmezzo, ideato e scritto da Mauro Ferrari e Piero Sidoti, due figure di spicco della cultura e della scienza, entrambe profondamente legate al Friuli.



“RiconoScienza” è un’esperienza immersiva che intreccia musica, racconto e ricerca scientifica per dare voce al lato più umano, poetico e appassionato della scienza. Un dialogo intenso tra due mondi solo in apparenza lontani: Mauro Ferrari, pioniere internazionale della nanomedicina, protagonista di ricerche d’avanguardia – dalla lotta contro il cancro metastatico agli studi condotti nello spazio con la NASA – e Piero Sidoti, raffinato cantautore (Targa Tenco) e docente di scienze, capace di tradurre la complessità scientifica con la sensibilità dell’artista e la chiarezza dell’insegnante.

Sul palco, il dialogo tra i due sarà accompagnato da un ensemble musicale d’eccezione: Fulvio Biguzzi Ferrari (tastiere), Tommy Graziani (batteria),Massimo Marches (chitarra) e Dario Vezzani (basso elettrico). Un equilibrio perfetto tra profondità e ironia, tra il rigore della scienza e la leggerezza del racconto. Lo spettacolo, con musiche e canzoni originali di Piero Sidoti e disegno luci di Ivan Bortolus, è molto più di un evento culturale: è un’occasione per riconnettersi con il sapere, per riflettere, emozionarsi e crescere insieme.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Mauro Ferrari e Famiglia, con il sostegno di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, da sempre impegnata nella promozione della cultura come strumento di crescita e coesione per il territorio.



Ingresso gratuito con possibilità di donazione libera a favore di

Società Cooperativa Sociale a r.l. D.A.V.I.D.E. e Anffas Alto Friuli – “Dante Collavino” ETS-APS

Prenotazione obbligatoria al sito www.primacassafvg.it

Per maggiori informazioni www.fondazionemauroferrariefamiglia.org/eventi