Controlli dei carabinieri sulle strade del Friuli: 5 patenti ritirate

Weekend di controlli serrati sulle strade del Friuli Occidentale, dove i Carabinieri delle Stazioni di Aviano e Spilimbergo hanno intensificato l’attività di monitoraggio della circolazione stradale, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione, 46 automobilisti sono stati fermati e sottoposti ad accertamenti con etilometro e dispositivi precursori. L’obiettivo era quello di contrastare i comportamenti pericolosi alla guida, che ancora troppo spesso mettono a rischio la sicurezza sulle strade.

A seguito dei controlli, i carabinieri di Aviano hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza. A San Quirino, un giovane di 21 anni è stato trovato al volante con un tasso alcolemico pari a 1,27 grammi per litro. Ad Aviano, invece, un uomo di 57 anni, anch’egli del posto, è stato sorpreso alla guida della propria auto con un tasso di 2,14 g/l: per lui, oltre alla denuncia, è scattato anche il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca. Infine, in località Nave di Fontanafredda, una donna di 63 anni residente a Polcenigo è stata segnalata da un altro automobilista per la guida incerta. I militari, intervenuti sul posto, hanno riscontrato un tasso alcolemico di 1,70 g/l e disposto anche in questo caso il sequestro dell’auto.

Anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Spilimbergo hanno segnalato due episodi analoghi. A Maniago, un pensionato di 61 anni è stato fermato alla guida della sua Range Rover con un tasso alcolemico di 1,10 g/l. A Spilimbergo, invece, un operaio 38enne di origine rumena è risultato positivo all’etilometro con un tasso di 1,94 g/l. Anche in quest’ultimo caso, l’autovettura è stata sequestrata ai fini della confisca.

Per tutti i cinque automobilisti sorpresi in stato di alterazione alcolica è scattato il ritiro immediato della patente di guida, con una possoibile sospensione compresa tra sei mesi e un anno. I controlli dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade del territorio.