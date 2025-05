Guida in stato di ebbrezza e con patente sospesa: denunciato a Udine

Il giovane è stato trovato tasso alcolemico quasi doppio rispetto al limite di legge.

Circolava a bordo di un autocarro in piena notte, in evidente stato stato di ebbrezza, nonostante la patente di guida gli fosse già stata sospesa. È accaduto a Udine nella notte tra l’8 e il 9 maggio, quando un giovane di 25 anni residente a Bergamo è stato intercettato e fermato dalla Polizia Locale grazie a una segnalazione.

Secondo quanto comunicato dagli agenti, il veicolo era stato notato mentre transitava su viale Venezia in direzione del centro cittadino. Immediatamente è scattata la ricerca del mezzo, che è stato individuato poco dopo in piazzale Cella. Gli agenti hanno proceduto al controllo del conducente e del veicolo.

Dalle verifiche è emerso che il giovane era alla guida nonostante la patente di guida fosse già oggetto di un provvedimento di sospensione. Inoltre, sottoposto al test alcolemico, ha fatto registrare un tasso alcolemico quasi doppio rispetto al limite legale.

Per il conducente è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, oltre all’applicazione di una sanzione pecuniaria da irrogare a competenza della Prefettura con limiti edittali fino a più di 8000 euro per guida con patente sospesa e quella accessoria di revoca della patente di guida, nonché fermo amministrativo dell’autocarro condotto con affidamento al custode acquirente.