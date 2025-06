Lavori sull’autostrada A34, tutte le modifiche alla circolazione

In programma lavori sull’autostrada A34 da parte di Autostrade Alto Adriatico: tutte le modifiche alla circolazione stradale.

Lavori sull’autostrada A34, inevitabili le modifiche alla circolazione stradale. Continua infatti la programmazione di manutenzione della rete autostradale da parte di Autostrade Alto Adriatico. Questa volta le operazioni si svolgeranno in A34, autostrada non interessata dai forti flussi di traffico previsti nei prossimi giorni per la Pentecoste.

A partire dalle ore 23.00 di venerdì 6 giugno prenderà il via il cantiere di ripavimentazione per un tratto di circa 2,5 chilometri nel tratto tra Farra d’Isonzo e Villesse sull’autostrada A34 in direzione Villesse. I lavori si protrarranno – considerata la lunghezza e la complessità dell’intervento – fino alle ore 20.00 di sabato 14 giugno.

Questo renderà necessario l’istituzione di un doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta non interessata ai lavori, ma soprattutto la chiusura della rampa in entrata dello svincolo di Gradisca in direzione Villesse. Pertanto chi proviene da Gradisca potrà accedere alla A34 allo svincolo di Villesse. Chi invece, percorrendo la A34, proviene da Gorizia e vorrà uscire a Gradisca potrà farlo, in quanto verrà realizzata una corsia preferenziale per i flussi veicolari.