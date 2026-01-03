Aria di Natale a Casarsa: la lucciolata, la foghera e poi la prima sagra dell’anno

La foghera dell’Epifania a Casarsa, poi tocca alla prima sagra dell’anno.

A Casarsa della Delizia prosegue Aria di Natale, con tre appuntamenti in sequenza: la Lucciolata, la foghera dell’Epifania e poi la prima sagra friulana dell’anno. Lunedì 5 gennaio alle 19.30 ritrovo in via I Maggio di fronte alla sede degli Alpini per la Lucciolata benefica a sostegno dell’associazione Via di Natale, che supporta i parenti dei malati oncologici in cura al Cro di Aviano.

La Lucciolata raggiungerà alle 20.30 il borgo di Versuta. Qui in una nuova location tutta da scoprire (guidati da un suggestivo percorso illuminato) avverrà l’accensione della Foghera, il tradizionale falò epifanico. Durante la serata ci sarà la musica degli Zampognari e il venerando Charlie illustrerà le previsioni per il 2026. A seguire pinza e bevande calde. L’organizzazione è a cura di Associazione La Beorcja, Borgo Runcis, Par San Zuan, Pro Casarsa della Delizia APS, Gruppo Alpini Casarsa-San Giovanni, Agesci Casarsa-San Giovanni, AVIS Casarsa-San Giovanni, Parrocchia San Giovanni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Martedì 6 gennaio alle 14:00 è prevista la Benedizione dei bambini nel Duomo di San Giovanni Battista. Alle 14:30 arriverà la Befana per la consegna delle calzette e a seguire la premiazione del Concorso Presepi. A cura di Par San Zuan e Parrocchia. Nel pomeriggio, alle 15:30 anche la Chiesa Parrocchiale di Casarsa ospiterà la Benedizione dei bambini, arricchita dalla rappresentazione della Sacra Famiglia, dall’arrivo dei Re Magi che portano doni a Gesù Bambino e dalla musica dello Zampognaro.

La Sagra di Sant’Antoni.

Le celebrazioni continueranno lungo tutto il mese con la Sagra di Sant’Antoni a Versuta, organizzata insieme all’associazione La Beorcja. Dal 9 al 24 gennaio, il borgo sarà animato da chioschi con specialità enogastronomiche e un ricco programma di eventi.

Il primo weekend di festa include: venerdì 9 gennaio, apertura chioschi alle 19 e Gara di Briscola alle 20:30 con premi enogastronomici, accompagnata da un Torneo di Freccette aperto a tutti, organizzato da Darts Italia. Sabato 10 gennaio, alle 21:30, serata musicale con Cindy & The Rock History, un viaggio tra i grandi successi del rock. Domenica 11 gennaio: la 50ª Camminata di Versuta, evento ludico-motorio con partenze tra le 8:30 e le 10:00. La cucina sarà aperta dalle 11:30 e dalle 18:30, e la serata si chiuderà alle 19:30 con la musica degli Sdrindule.