Con gli asinelli si cresce meglio: la pet therapy conquista scuole e territorio

Il progetto di pet therapy Ortoattivo Pet.

C’è un progetto che, passo dopo passo – o meglio, zoccolo dopo zoccolo – sta conquistando sempre più spazio nel cuore delle scuole e delle famiglie friulane: si chiama Ortoattivo Pet, nasce a San Giovanni di Casarsa della Delizia ed è promosso da Laluna Impresa Sociale, da sempre attenta alle fragilità e al benessere della comunità. Al centro di questo percorso c’è la pet therapy con gli asini, veri e propri co-terapeuti capaci di creare relazioni autentiche e trasformative, soprattutto con i più piccoli.

Il progetto ha ottenuto di recente l‘accreditamento all’interno del programma Digital Pet, promosso dal Centro di referenza nazionale in collaborazione con il Ministero della Salute. Un riconoscimento importante che inserisce Ortoattivo Pet tra le prime quattro realtà del Friuli Venezia Giulia a figurare nel registro nazionale degli operatori e delle strutture IAA (Interventi Assistiti con gli Animali).

A coordinare il progetto l’equipe multidisciplinare che la guida: Lucia Mancini, responsabile del progetto e coadiutrice dell’asino, insieme alla psicologa Manuela Mariuz, alla veterinaria Giulia Marangoni e alle coadiutrici del cane Vanessa Boyer e Lucia Rocco.

A testimoniarne il successo sono i numeri: sei istituti scolastici del territorio hanno già aderito alle attività primaverili del progetto, coinvolgendo ben 318 bambini. Un entusiasmo travolgente che dimostra quanto l’interazione con gli animali, e in particolare con gli asini, possa diventare una leva potente per favorire l’equilibrio emotivo, il rispetto e la socialità.

“L’interazione con gli animali – spiega Lucia Mancini – si è rivelata un potente strumento educativo e relazionale, soprattutto per le fasce più vulnerabili. L’interesse delle scuole ci sprona a crescere: stiamo già progettando nuove attività per i centri estivi, e immaginando nuove sinergie con il nostro laboratorio di pasticceria sociale Scur di Luna, per creare percorsi ancora più ricchi e stimolanti”.

Nato negli spazi polifunzionali di Laluna, Ortoattivo Pet riflette la missione dell’associazione: creare luoghi aperti, inclusivi e attivi, dove bambini, anziani e persone con disabilità possano trovare risorse, stimoli e relazioni autentiche. Un progetto che unisce la bellezza della natura, la potenza del contatto animale e l’impegno concreto per una comunità più coesa e felice.