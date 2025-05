Le previsioni meteo del Friuli Venezia Giulia per martedì 20 maggio

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per martedì 20 maggio si presenta instabile: la giornata sarà segnata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con condizioni variabili a seconda delle zone. Sulle aree montane il cielo si manterrà coperto, mentre in pianura prevarranno le nubi, e sulla costa si alterneranno schiarite e annuvolamenti.

Nelle ore del mattino sono attese piogge sparse, generalmente deboli o moderate, estese su tutta la regione. Dal tardo pomeriggio, la situazione potrebbe peggiorare in montagna, dove si svilupperanno rovesci o temporali, con la possibilità che le precipitazioni raggiungano anche l’alta pianura, in particolare il pordenonese. I venti saranno deboli, a regime di brezza.

Le temperature minime oscilleranno tra i 13 e i 16 gradi in pianura, e tra i 16 e i 18 gradi lungo la costa. Le massime si manterranno contenute: tra i 19 e i 22 gradi in pianura e tra i 18 e i 20 gradi sulla fascia costiera. In montagna si registreranno circa 11 gradi a 1000 metri e 5 gradi a 2000 metri di quota.