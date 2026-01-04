Cassacco si prepara a inaugurare il nuovo asilo nido

Sarà inaugurato mercoledì 7 gennaio 2026 il Nido d’Infanzia di Cassacco, rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 36 mesi, che trova sede in una porzione dell’edificio della scuola dell’Infanzia “Poeta Pierluigi Cappello”, in via Divisione Julia 15, arricchendo così i servizi educativi, culturali e sociali del Comune. “L’inaugurazione del nido – commenta il sindaco di Cassacco Ornella Baiutti – è per l’Amministrazione comunale un momento di grande soddisfazione e segna il raggiungimento di un obiettivo voluto sin dal mio primo mandato. In più occasioni abbiamo dovuto sospendere i lavori per cause di forza maggiore, ma ora finalmente il servizio sarà disponibile. L’apertura dell’asilo nido – aggiunge – ha un forte impatto sociale perché risponde alle esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia dei residenti e arricchisce l’offerta formativa per bambini e bambine.”

I finanziamenti e i lavori.

Già durante la scorsa legislatura l’Amministrazione comunale aveva ottenuto un finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia per l’adeguamento funzionale dei locali da destinare ad asilo nido: 80.000 euro nel 2021 e ulteriori 50.000 euro nel 2024. Il Comune ha compartecipato stanziando 30.000 euro per completare i lavori, che hanno riguardato la compartimentazione degli spazi, l’adeguamento termico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione degli impianti e dei servizi igienici. “Un ringraziamento va all’ufficio tecnico comunale, che ha seguito costantemente i lavori affinché questo servizio importante per la comunità potesse essere avviato – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Piermattia Baiutti – e all’architetto Giampietro Franceschinis, che ha collaborato alla realizzazione dell’intervento e che aveva già progettato il nuovo complesso scolastico nei primi anni Duemila, venuto a mancare improvvisamente a lavori quasi ultimati.”

Le iscrizioni.

Il nido, che si chiamerà “Mà-pà-mondo”, sarà gestito da Insieme Società Cooperativa Sociale, impresa sociale che da quarant’anni si occupa di servizi per l’infanzia, completando l’offerta formativa sul territorio cassaccese. “La posizione del nuovo nido comunale – spiega l’assessore a Eventi, musei comunali, volontariato e pari opportunità Letizia Miotti – consentirà una stretta collaborazione con la scuola dell’Infanzia, favorendo un sistema formativo integrato che promuove la continuità educativa e valorizza l’esperienza sin dalla primissima infanzia.”

Le iscrizioni per il periodo gennaio–giugno 2026 sono ancora aperte ed è previsto un Open Day sabato 24 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il nido scrivendo a nidocassacco@insiemecoop.it oppure chiamando il numero 393 0285303. Sono già state avviate le pratiche per l’accreditamento della struttura e le famiglie potranno beneficiare fin da subito dei contributi previsti dalla Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno della frequenza dei servizi per la prima infanzia.