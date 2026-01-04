Arta Terme accende il nuovo anno tra falò, musica e tradizioni

Tra gli eventi più attesi La Femenate ta Cort di Flon, il tradizionale falò epifanico a Piano d’Arta.

Il nuovo anno ad Arta Terme si apre nel segno della condivisione, delle tradizioni popolari e delle attività all’aria aperta. Un ricco calendario di appuntamenti accompagna residenti e visitatori per tutto il mese di gennaio, offrendo occasioni di incontro che valorizzano il territorio, la cultura locale e il piacere di vivere l’inverno in montagna.

Tra gli eventi più attesi “La Femenate ta Cort di Flon”, il tradizionale falò epifanico in programma lunedì 5 gennaio a Piano d’Arta. A partire dalle ore 18.00 il prato dietro al Monumento ai Caduti si animerà con l’apertura dei festeggiamenti: vin brulè, panini alla griglia e le immancabili sopes indorades scalderanno il pubblico in un clima di convivialità. Alle 20.30 è previsto l’arrivo dei Re Magi, mentre alle 21.00 l’accensione del grande falò epifanico segnerà simbolicamente la chiusura delle festività natalizie, in un momento suggestivo e carico di significato per la comunità.

La giornata del 5 gennaio sarà arricchita anche dalla rassegna musicale “Suoni e Stelle”, che porterà la musica nelle frazioni di Arta Terme. Il Trio di Ottoni proporrà una reinterpretazione originale dei canti natalizi friulani, fondendo tradizione e nuove sonorità in un percorso musicale itinerante tra mattina e pomeriggio.

Il programma proseguirà nei giorni successivi con numerose iniziative pensate per tutte le età: escursioni astronomiche per osservare il cielo invernale, laboratori creativi, attività didattiche per bambini, ciaspolate e appuntamenti dedicati alla scoperta delle tradizioni locali. Fino al 6 gennaio sarà inoltre possibile visitare “Presepi in cammino”, il percorso diffuso che accompagna i visitatori alla scoperta dei presepi realizzati ad Arta Terme e nelle sue frazioni, tra interpretazioni tradizionali e creazioni più innovative.