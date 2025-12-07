La partita dell’Apu Udine nel campionato di serie A di pallacanestro

Dopo quattro sconfitte tra le mura amiche del PalaCarnera, l’Apu Udine centra la prima vittoria casalinga del campionato, terza in totale. Battuta 78 a 71 la Guerri Napoli al termine di una partita equilibrata che si è decisa negli ultimi minuti.

Udine senza Antonhy Hickey a seguito della sospensione per doping, ma con Semaj Christon in più, inizia alla grande la partita. Le triple di Bendzius e i canestri del nuovo arrivato segnano l’allungo iniziale (19-9), ma sarà un vantaggio effimero perchè Napoli rimonta e da metà secondo quarto in poi la partita è in totale equilibrio. L’Apu paga carissimo un Brewton versione scioperante e un Dawkins ormai ai margini delle rotazioni. La partita si decide nell’ultima frazione e lì inizia il Semaj Christon show. Il neoacquisto segna 13 degli ultimi 15 punti con alcune pennellate d’autore, in particolare il canestro e fallo sul 69 pari a circa un minuto e mezzo dalla sirena. Napoli pasticcia negli attacchi successivi e per Udine è vittoria.

Top scorer e assoluto mvp Christon, autore di 27 punti. Da segnalare anche i 18 punti di Bendzius e gli 11 di Alibegovic.

Felicissimo a fine partita il presidente Alessandro Pedone: “Fatemi ringraziare i tifosi. Cinque partite in casa e cinque sold out, dovevamo regalare a loro una vittoria. Stasera abbiamo giocato in maniera diversa, più interni e con più penetrazioni. Christon? mammamia che giocatore, speriamo giochi sempre così. Purtroppo abbiamo una classifica bugiarda e alcune questioni tecniche da aggiustare, ma ci lavoreremo. Voglio dedicare la vittoria a Anthony Hickey che è una persona seria, un giocatore serio ed un professionista serio. Speriamo risolva questa situazione che non merita assolutamente”.

Udine sale a quota sei punti in classifica staccandosi dal fondo. La prossima domenica sarà tempo di trasferta in Sicilia contro la Trapani Shark.