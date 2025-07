Trenta studenti al Liceo Copernico con il massimo dei voti alla maturità, 14 con la lode

Si sono conclusi gli esami di Stato al Liceo Scientifico Niccolò Copernico di via Planis 25, a Udine, per le dodici classi quinte. Hanno sostenuto l’esame 245 studenti: 165 iscritti al Liceo Scientifico Tradizionale, suddivisi in otto classi, e 80 al Liceo delle Scienze Applicate, distribuiti in quattro classi. Complessivamente sono stati assegnati trenta punteggi di 100/100, di cui quattordici con lode.

Tra tutte le classi si distingue in particolare la 5C del Liceo Tradizionale, che ha registrato ben nove studenti con il massimo dei voti, di cui quattro con lode, su ventidue candidati, con una media di classe prossima ai 90/100. Ottimi risultati anche tra le Scienze Applicate: nella classe 5Blsa si contano quattro cento, tre dei quali con lode, mentre nella 5Dlsa si registrano quattro cento, di cui due con lode.

Nel percorso tradizionale si sono distinti con il punteggio massimo Lorenzo Delle Vedove, Ridhi Bettuzzi, Francesco De Paoli, Danilo Di Vaia, Edoardo Miani, Ilaria Paddeu, Alice Candussio, Giacomo Gregoratti, Giada Zilli, Gaia Miceli, Sofia Picogna e Giulia Canciani. Hanno invece ottenuto il massimo dei voti con lode Eugenio Boscarol, Gianluca Baldon, Lorenzo Bettin, Luca Mestroni, Cesare Pozzo, Lorenzo Santarossa, Alessio Zulian, Benedetta Ventulini e Riccardo Passoni.

Nel Liceo delle Scienze Applicate hanno raggiunto il punteggio massimo Mattia Piccoli, Matteo D’Ambrosio, Sebastian Henning ed Emma Liani. La lode è stata assegnata a Emma Denise Battistella, Alessia Bergamasco, Elisa Flebus, Giovanni Flaibani e Samuele Vidoni.