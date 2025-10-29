di 62 anni.

Serenamente ci ha lasciati Maria Pia Jeram. Ne danno il triste annuncio la sorella Erica con Federico, la cara amica Claudia con Paolo e Massimiliano, la zia, le cugine e i cugini.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Coccau di Tarvisio nella chiesa di “S. Nicolò” venerdì 31 ottobre alle ore 14:30 giungendo dalla cappella del cimitero di Plezzut, ove sarà possibile farle visita da giovedì.



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 30 alle ore 20:00 nella stessa chiesa.



Un ringraziamento a tutto il personale dell’Hospice dell’ospedale di Gemona per le amorevoli cure prestatele.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



COCCAU di TARVISIO, 29 ottobre 2025



