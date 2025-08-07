A Chiusaforte una serata in ricordo di Pierluigi Cappello nel giorno del suo compleanno

Una serata in ricordo di Pierluigi Cappello.

Domani, venerdì 8 agosto, alle ore 20.30, la Stazione di Chiusaforte ospiterà una serata dedicata alla memoria di Pierluigi Cappello, il grande poeta friulano nato a Gemona l’8 agosto 1967 e sepolto proprio nel cimitero di Scluse. L’evento, organizzato dagli amici del posto, sarà un momento di ricordi, letture e musica per celebrare la vita e l’opera del poeta in occasione di quello che sarebbe stato il suo 58° compleanno.

Parteciperanno alla serata Sandro della Mea, Vincenzo della Mea, Latino Fuccaro, Marco Marcon, Andrea Meazza, Paolo Medeossi, Giorgio Monte, Elio Piussi e i giovani di Chiusaforte Nicola Bellina, Luca Tellini e Sebastiano della Mea. Sarà anche proiettato il documentario “Vivere in tempi interessanti: sulle tracce del giovane Pierluigi Cappello”.

Solo pochi giorni fa, anche il cantante Jovanotti, durante il suo viaggio in bicicletta fino ai laghi di Fusine, si è fermato a rendere omaggio al poeta, portando un fiore sulla sua tomba e definendolo “uno dei più grandi poeti italiani del dopoguerra”. La serata dell’8 agosto sarà dunque un’occasione speciale per ricordare Pierluigi Cappello attraverso le parole e le musiche di chi lo ha conosciuto e amato.