Annunciati due nuovi concerti per il No Borders Music Festival.

Il No Borders Music Festival annuncia nuovi concerti con un doppio appuntamento: i Patagarri e Goran Bregovic si esibiranno sabato 02 Agosto dalle ore 12:00 al Rifugio Celso Gilberti – Sella Nevea. Tra le sonorità colorate de I Patagarri e lo stile balcanico di Goran Bregović sarà una giornata dedicata all’espressione musicale in tutta la sua purezza ed energia.

I Patagarri, band milanese dal gusto gipsy, jazz, gioioso e coinvolgente, crea un contrasto tra la voglia di fuggire dalla quotidianità e la durezza della vita che si affronta per inseguire il proprio sogno musicale. I loro sono brani di libertà, inviti a prendere il controllo della propria vita senza paura. Diventati celebri al grande pubblico durante l’ultima stagione di X-Factor; ora, attraverso la loro musica e il loro messaggio vogliono dimostrare che la vera ricchezza è la passione, la creatività e la voglia di vivere senza compromessi.

Goran Bregović è invece uno dei più celebri musicisti e compositori balcanici al mondo: musicista “amico” del No Borders Music Festival, si esibirà accompagnato dalla sua straordinaria Wedding and Funeral Band. Con il suo ensemble riesce a fondere armoniosamente le più diverse tradizioni musicali: le vocalità bulgare, il folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno. Goran Bregović porterà sul palco del Rifugio Gilberti uno spettacolo in cui riproporrà i suoi storici successi, brani tratti dagli album più recenti, e alcune anticipazioni sul suo prossimo progetto discografico.

Il 2 agosto sarà una giornata di incontri, un melting pot di generazioni, stili e generi diversi, dalla contagiosa energia de I Patagarri, fino alla tradizione gitana di Goran Bregović: un sodalizio di gioia e divertimento che andrà in scena in una location d’eccezione, certificata GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali. Come da filosofia del No Borders Music Festival, anche questo concerto porrà particolare attenzione al rispetto della natura, consentendo l’accesso solo a piedi o usufruendo della cabinovia che porta al Rifugio Gilberti.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.