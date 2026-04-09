Inaugurato il nuovo centro dialisi di Cividale del Friuli

È stato inaugurato oggi il nuovo centro dialisi di Cividale del Friuli, un’opera attesa e importante per l’intero sistema sanitario regionale, frutto di un percorso lungo e articolato che ha coinvolto istituzioni, professionisti e associazioni.



Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, il direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc), la direttrice del Distretto sociosanitario del Natisone e il presidente regionale dell’Associazione nazionale emodializzati, insieme a numerosi operatori del settore sanitario.

L’inaugurazione.

“L’inaugurazione del nuovo centro dialisi di Cividale rappresenta un risultato di grande rilievo per il sistema sanitario regionale e per il territorio, frutto di un lavoro lungo e complesso condiviso da amministratori locali, professionisti, associazioni e istituzioni – ha spiegato l’assessore Riccardi – . Un percorso non sempre facile, ma che ha saputo mantenere una visione chiara: garantire risposte concrete e sicure ai bisogni di salute delle persone”.



La struttura è stata aperta nell’ambito del progetto del nuovo Padiglione di Levante, partito nel 2007 con un finanziamento iniziale di 7.150.000 euro con l’obiettivo di ospitare la sede del distretto sanitario. Il definitivo completamento e la conseguente attivazione della dialisi sono stati resi possibili solo recentemente dall’Asufc, grazie all’integrazione di 470.000 euro di fondi già disponibili con un’ulteriore quota di 389.077 euro, assegnata dalla Regione.



Come è emerso dal messaggio dell’esponente dell’Esecutivo, il valore del centro dialisi di Cividale non risiede solo nella nuova struttura, ma nel modello di sanità che incarna. Oggi – è stato sottolineato – la dialisi non è più legata esclusivamente all’ospedale, ma può essere erogata in un contesto territoriale, più vicino ai cittadini e più adatto a gestire la cronicità, per migliorare la qualità della vita dei pazienti, consentendo loro di ricevere cure adeguate senza essere costretti a continui accessi ospedalieri.



I risultati raggiunti – grazie alla competenza e alla dedizione dei professionisti sanitari – registrano che nel 2025 sono state effettuate oltre 75 mila dialisi e che l’ambulatorio nefrologico ha garantito centinaia di prime visite e migliaia di controlli.



Cividale, è stato sottolineato nell’occasione, diventa un presidio strategico nella risposta alla cronicità, dimostrando come il futuro della sanità passi da una rete territoriale forte, integrata con l’ospedale e orientata alla prossimità. Un modello replicabile, fondato su sicurezza, innovazione e centralità della persona, che rappresenta una risposta concreta alle trasformazioni dei bisogni di salute e alle sfide del sistema sanitario.

Il nuovo centro dialisi.

Il nuovo centro si distingue per le sue caratteristiche tecnologiche e organizzative all’avanguardia, con 15 posti tecnici in area clinica, un posto dedicato all’osservazione post-dialisi e 20 apparecchiature di ultima generazione. Sono 49 i pazienti emodializzati cronici attualmente presi in carico, il 30% del totale dei pazienti dializzati afferenti alla Soc di Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale di Udine.

L’equipe medica è composta da 22 operatori del personale del comparto (infermieristico e di supporto), mentre è garantita la presenza del personale medico della struttura di Udine in tutti i turni di cura, articolati su due fasce giornaliere (mattina e pomeriggio) dal lunedì al sabato. L’utenza servita, è stato spiegato, è considerata fragile con un’età media di 76 anni e pazienti spesso affetti da diabete e cardiopatie, immunodepressi e con necessità di trasporti organizzati.