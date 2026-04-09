Per la Rugby Udine punta ai playoff.

Ultimo appuntamento casalingo della stagione per la Rugby Udine, che questa domenica scenderà in campo al Rugby Stadium O. Gerli per affrontare il Castellana, in una gara decisiva per il finale di campionato. Calcio d’inizio alle ore 15:30 al Rugby Stadium Otello Gerli in via del Maglio a Udine con ingresso è gratuito.

I bianconeri arrivano all’incontro in un momento positivo, determinati a chiudere al meglio davanti al proprio pubblico e a giocarsi fino all’ultimo le possibilità di accesso ai playoff.



A presentare la sfida è il tecnico Riccardo Robuschi: “La squadra arriva all’ultima gara interna in ottime condizioni, con otto vittorie nelle ultime dieci partite e due sconfitte di stretta misura contro Patavium e San Donà, entrambe decise negli ultimi possessi nonostante chiare opportunità di successo”.

“La qualificazione ai playoff è ancora possibile: occorrerà ottenere il massimo dei punti nelle gare rimanenti e confidare in un passo falso di San Donà e Mirano – prosegue il tecnico Robuschi – . Durante la stagione la squadra ha mostrato una crescita costante, sia individuale sia collettiva, pur dovendo gestire squalifiche, infortuni e alcune decisioni arbitrali in momenti determinanti. Abbiamo raccolto punti contro tutte le avversarie, mancando la classifica in una sola occasione. La prestazione contro il Villadose, pur coronata da vittoria e punto bonus, ha evidenziato aspetti da migliorare nel sostegno offensivo e nella disciplina. Sarà fondamentale intervenire su questi dettagli per affrontare al meglio il Castellana.”

Avversario Castellana.

Il prossimo avversario sarà il Castellana, formazione fisica e strutturata, già capace di mettere in difficoltà i bianconeri e di batterli due volte nella scorsa stagione. Nonostante un bottino inferiore rispetto all’anno precedente, il Castellana ha ottenuto risultati di rilievo in trasferta, tra cui l’unica vittoria stagionale sul campo della capolista Patavium.

Una sfida quindi fondamentale per la Rugby Udine, chiamata a dare continuità ai risultati e a sfruttare al meglio il fattore campo in questo ultimo impegno interno della stagione.