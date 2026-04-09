Salvata una mucca in un’azienda agricola di Maniago, in località Dandolo.

Intervento di soccorso nella mattinata di oggi, 9 aprile, a Maniago, dove una mucca è finita all’interno di una vasca di liquami rischiando di annegare. Sul posco i Vigili del fuoco, che sono riusciti a recuperare l’animale dopo un’operazione complessa e delicata.



L’allarme è scattato attorno alle 8:30 in un’azienda agricola in località Dandolo. Per cause in corso di accertamento, la bovina da latte di circa 30 mesi è scivolata all’interno di una grande vasca di liquami profonda circa quattro metri, rimanendo immersa per oltre due metri. Una situazione estremamente critica, con il concreto rischio che l’animale potesse annegare in pochi minuti.

I soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, supportata da autoscala e autogru provenienti dal comando provinciale di Pordenone. I soccorritori, indossando apposite tute protettive, hanno operato utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Vincolati all’autoscala, si sono calati all’interno della vasca per mantenere la testa della mucca fuori dai liquami, permettendole di respirare. Successivamente l’animale è stato imbragato e sollevato con l’autogru. Una volta riportata in superficie, la bovina è stata presa in carico dal personale veterinario presente sul posto per le prime verifiche sulle condizioni di salute.