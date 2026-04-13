Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 14 aprile

Meteo instabile sul Friuli Venezia Giulia: martedì 14 aprile, il cielo si presenterà in prevalenza coperto su tutta la regione, favorendo lo sviluppo di piogge discontinue con intensità variabile tra moderata e abbondante. Le precipitazioni risulteranno più consistenti sul Piancavallo, lungo la bassa pianura e sulla fascia costiera centro-occidentale, dove non si esclude la possibilità di qualche fenomeno temporalesco. In montagna la quota neve si attesterà intorno ai 2200 metri di altitudine.

Per quanto riguarda la ventilazione, sulla costa e nelle zone orientali soffierà una Bora moderata, che potrebbe risultare sostenuta a Trieste per poi calare di intensità nel corso del pomeriggio. Le temperature rimarranno stabili, con le minime in pianura comprese tra 10 e 13 gradi e le massime tra 17 e 19 gradi, mentre sulla costa i valori oscilleranno tra i 12 e i 18 gradi. In quota si registreranno mediamente 10 gradi a 1000 metri e circa 3 gradi a 2000 metri.