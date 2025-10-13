A Cividale torna l’appuntamento con il Civi Design Market

Torna l’appuntamento con la creatività a Cividale del Friuli: domenica 19 ottobre, dalle 10.00 alle 18.30, Civi Design Market.

Torna l’appuntamento con la creatività a Cividale del Friuli: domenica 19 ottobre, dalle 10.00 alle 18.30, Corte Tenente Brosadola e Largo Boiani si trasformeranno in un vivace percorso tra arte, design e manualità, grazie al Civi Design Market, la mostra-mercato organizzata dall’associazione di promozione sociale “Noi… dell’arte”, con il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli.

Giunto alla sua diciassettesima edizione, l’evento accoglie oltre 60 artisti, artigiani e designer provenienti da tutto il Nord Italia, pronti a presentare le proprie creazioni tra moda sostenibile, arte, bijoux, home decor, cosmesi naturale, moda e accessori per bambini, upcycling, lavorazioni del legno, ceramica, textile e paper design. Un’occasione per scoprire pezzi unici e idee originali per la stagione autunnale, frutto della creatività e della manualità di chi fa dell’artigianato contemporaneo la propria cifra distintiva.

Ad arricchire la giornata, la mostra collettiva “Saluti e baci” alla Casa delle Arti, curata dall’associazione Formae Mentis, e la musica dal vivo del duo formato da Francesco Imbriaco (voce e chitarra) e Davide Raciti (violino), che accompagneranno i visitatori lungo il percorso tra le creazioni e gli allestimenti dei designer, in un’atmosfera accogliente e rilassata.

Ingresso gratuito.

Il Civi Design Market conferma così il proprio ruolo di vetrina per la creatività indipendente, un luogo di incontro tra pubblico e artigiani, tra chi crea e chi sceglie con consapevolezza oggetti che raccontano una storia. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori dettagli e l’elenco completo dei brand partecipanti, consultare i profili Facebook e Instagram di Civi Design Market.