Verso la partita Italia-Israele, a Udine blindato l’hotel Friuli

Udine verso la partita tra Italia e Israele di martedì, blindato l’hotel Friuli di viale Ledra.

A poche ore ormai dalla partita Italia-Israele, cresce l’attenzione per la sicurezza in tutta Udine. Oltre all’area dello stadio Friuli, dove già da giorni sono state installate transenne e barriere di protezione, i controlli si sono estesi anche ad altre zone della città.

In viale Ledra, l’hotel Friuli, che ospita la delegazione israeliana, squadra e staff, è stato circondato da recinzioni e presidiato da forze dell’ordine. Sono stati posizionati metal detector all’ingresso della struttura, mentre militari in mimetica, armati, sorvegliano costantemente l’area. L’intero perimetro dell’albergo è attualmente off-limits, e anche l’accesso al vicino distributore di benzina è stato temporaneamente interdetto.