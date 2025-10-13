Sanità, scuole e strade: “Oltre 14 milioni per la Destra Tagliamento”

Nell’assestamento di bilancio della Regione Fvg oltre 14 milioni destinati in modo specifico al territorio della Destra Tagliamento.

Oltre 14 milioni di euro destinati in modo specifico al territorio della Destra Tagliamento con l’assestamento di bilancio autunnale della Regione Friuli Venezia Giulia. Lo annuncia, in una nota, Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale.

“Fra gli interventi principali – dettaglia Cabibbo – un milione di euro al Cro di Aviano per la creazione di un Centro nazionale di ricerca clinica, diagnosi precoce, studio e cura del tumore legato all’amianto. Ulteriori 6,5 milioni di euro per la nuova scuola media e dell’infanzia a Cordenons. Cinque milioni di euro all’Ente regionale di sviluppo del pordenonese per la manutenzione delle strade anche in vista del Giro d’Italia 2026.

Novecentomila euro per il sostegno e la riqualificazione delle mura del castello di Aviano, 150mila euro per la rotatoria tra Roveredo e Aviano, 150mila euro per interventi sulla discarica di Fontanafredda, 150mila euro a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, 200mila euro per la ristrutturazione della sede distrutta da un incendio della società operaia di mutuo soccorso e istruzione di Lestans, 60mila euro per l’Anffas Locatelli di Pordenone e altri interventi legati a ambiente, cultura e sport”.