A Claut un corso base dedicato agli amanti del canyoning

Dal 17 al 19 aprile, il Claut Water Sport Center organizza un corso base pensato per chi vuole avvicinarsi al canyoning.

Claut si conferma sempre più punto di riferimento per gli amanti del canyoning: dal 17 al 19 aprile, il Claut Water Sport Center organizza un corso base pensato per chi vuole avvicinarsi a questa disciplina in modo serio, graduale e sicuro, imparando le tecniche fondamentali per muoversi tra forre, cascate e ambienti naturali spettacolari.

L’iniziativa è rivolta sia a chi si avvicina per la prima volta al canyoning, sia a chi ha già partecipato a qualche uscita guidata e desidera acquisire maggiore autonomia. Durante le tre giornate saranno affrontati i principali aspetti della disciplina: tecniche base di progressione, uso corretto di corde e attrezzatura, sicurezza in forra e conoscenza delle peculiarità dell’ambiente canyon. Il programma prevede inoltre una parte di esperienza pratica in canyon adatti ai principianti, così da applicare sul campo quanto appreso e maturare fin da subito un approccio corretto alla disciplina.

Maestri di torrentismo.

A rendere qualificante il corso è la presenza di maestri di torrentismo certificati Aiprav. La sicurezza rappresenta uno degli aspetti centrali dell’iniziativa, che punta non solo a far vivere un’esperienza intensa e coinvolgente, ma anche a fornire strumenti concreti per affrontare il canyoning con preparazione e responsabilità. Il corso comprende anche diversi servizi pensati per facilitare la partecipazione: il pernottamento gratuito presso la foresteria del centro, la possibilità di utilizzare l’attrezzatura tecnica fornita dall’associazione, la copertura assicurativa e il rilascio finale di un attestato di completamento.

Questa iniziativa, già proposta lo scorso anno, rafforza ulteriormente il ruolo di Claut come località di riferimento per il canyoning nelle Dolomiti. La conformazione naturale del territorio, unita al lavoro svolto in questi anni, rende Claut un ambiente particolarmente apprezzabile per i torrentisti. L’amministrazione comunale ha infatti voluto e finanziato l’attrezzatura, la messa in sicurezza, la mappatura e la numerazione delle cinque principali forre del comprensorio, realizzata dal Claut Water Sport Center con materiali di ultima generazione.

I posti disponibili per il corso sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Claut Water Sport Center all’indirizzo clautwatersportcenter@gmail.com.