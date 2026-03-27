Domenica 29 marzo la montagna friulana torna protagonista con uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale. A Claut, nel cuore delle Dolomiti Friulane, si rinnova infatti il tradizionale Raduno Scialpinistico del Pradut – Memorial Giancarlo Martini, giunto alla 35ª edizione. Un evento che negli anni è diventato punto di riferimento per gli appassionati di scialpinismo, capace di coniugare sport, natura e convivialità.

La manifestazione prenderà il via di prima mattina con il ritrovo e le iscrizioni fissate alle 7.30 in località Lesis, da dove partiranno anche gli eventuali trasporti organizzati verso le quote più alte, disponibili fino alle 9.45. Il rientro dei partecipanti è previsto tra le 12.15 e le 14.45, con pranzo nei ristoranti locali, mentre alle 15.30, nella sala convegni di Claut, si terranno le premiazioni finali, arricchite da premi a sorteggio. Più che una semplice competizione, il raduno si conferma come un momento di incontro e condivisione, simbolica chiusura della stagione invernale.

Il percorso tra Casera Pradut e Monte Resettum

Il percorso, come da tradizione, sarà adattato alle condizioni della neve. La traccia condurrà verso Casera Pradut a quota 1435 metri, per poi proseguire lungo antichi sentieri utilizzati un tempo dai malgari. La salita continuerà tra boschi sempre più radi fino a raggiungere il punto ristoro situato nei suggestivi catini pensili sotto la cresta del Monte Resettum, a oltre 2000 metri di altitudine, dove terminerà la parte cronometrata. Da qui si aprirà un panorama spettacolare sulla pianura friulana e sul Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. La discesa porterà quindi verso forcella Baldass e nuovamente a Casera Pradut, prima del rientro finale a Claut.

La partecipazione prevede una quota di 35 euro per gli adulti e di 20 euro per i giovani tra i 10 e i 16 anni. Nel costo sono inclusi trasporti in quota, ristori, pranzo, gadget, assistenza lungo il percorso e premi. Particolare attenzione è riservata alla sicurezza: il tracciato sarà segnalato e per tutti i partecipanti sarà obbligatorio l’utilizzo dell’ARTVA.

Il Raduno del Pradut rappresenta da oltre trent’anni un appuntamento capace di valorizzare il forte legame tra Claut e la montagna, promuovendo uno sport che trova in questo territorio un ambiente ideale. Un’occasione autentica per vivere la montagna, tra sport e tradizione, immersi in uno degli scenari più suggestivi del Friuli Venezia Giulia.