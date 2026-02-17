La carta dei vini migliore d’Europa è di un ristorante del Collio

Collio, premiata la carta dei vini della Trattoria al Cacciatore- La Subida.

L’eccellenza dell’ospitalità del Collio raggiunge un nuovo prestigioso traguardo internazionale grazie al lavoro svolto sulla selezione enologica della Trattoria al Cacciatore. La storica realtà de La Subida è stata infatti protagonista ai premi di Star Wine List, l’associazione e guida internazionale che valuta e valorizza le migliori carte dei vini a livello globale. I riconoscimenti ottenuti certificano la qualità di una proposta che ha saputo distinguersi nel panorama europeo per ampiezza, visione e capacità di raccontare il mondo del vino.

Un triplo riconoscimento internazionale

Il successo ottenuto riguarda tre diverse categorie che premiano altrettanti aspetti della cantina. La Trattoria al Cacciatore ha ricevuto la Gold Star per la Miglior Carta dei Vini nella categoria dedicata alla Lista Lunga, riservata alle selezioni che superano le 600 referenze.

A questo si aggiunge la Gold Star – Premio Speciale della Giuria, assegnata per l’originalità e la visione della proposta, un riconoscimento che sottolinea come la carta non sia solo un catalogo di etichette ma un progetto ragionato. Infine, la qualità della ricerca nel campo delle bollicine è stata premiata con la Silver Star per la selezione di vini spumanti.

La ricerca firmata da Mitja Sirk e Carlo Minin

Questi traguardi internazionali sono il risultato del lavoro quotidiano di Mitja Sirk, responsabile della cantina, supportato da Carlo Minin. Insieme hanno costruito negli anni una carta dei vini ampia e profondamente identitaria, frutto di una ricerca costante che esplora numerosi territori e diverse filosofie produttive. Il progetto è stato sviluppato con sensibilità e rigore, con l’idea di trasformare la carta in uno strumento di narrazione capace di accompagnare i piatti della cucina e di guidare l’ospite alla scoperta di storie e produttori, superando il semplice concetto di servizio.

Per La Subida, questi premi rappresentano una conferma importante del percorso intrapreso: la selezione della Trattoria al Cacciatore viene così consacrata come una delle più interessanti d’Europa.