Cinquanta presenze al Salone del Mobile di Milano

Cinquant’anni tondi per la Blifase srl di Corno di Rosazzo al Salone del Mobile. Un traguardo, il mezzo secolo di partecipazione, che l’organizzazione della fiera ha voluto celebrare consegnando, per mano della presidente Maria Porro, un riconoscimento speciale ai titolari Franco e Manuela Buttazzoni a sottolineare l’importanza del momento.

Si tratta intatti di un traguardo dal grande significato: mezzo secolo di presenza ininterrotta al più importante appuntamento internazionale con il mobile e le sue tendenze, una grande occasione di mostrarsi al mondo, che alle aziende comporta un impegno (sia organizzativo che economico) tutt’altro che banale. Ancor più se come nel caso di Blifase parliamo di una piccola realtà artigiana, l’unica azienda artigiana della pattuglia di 66 imprese partite dal Fvg alla volta di Milano ad essere premiata.

60 anni di attività e 50 di Salone

Una soddisfazione in più, dunque, per gli imprenditori e per Confartigianato-Imprese Udine che con orgoglio saluta l’importante riconoscimento come pure il sindaco di Corno di Rosazzo, Daniele Moschioni: “I miei migliori complimenti alla ditta Blifase per questo importante obiettivo raggiunto, che anticipa di un anno un altro momento speciale, nel 2023 infatti l’azienda compirà 60 anni di attività. Parliamo di una realtà che ha visto al lavoro 3 generazioni, un vanto per la nostra comunità, che il premio ricevuto al Salone celebra una volta in più”.

“E’ un grande orgoglio per la nostra azienda artigiana e per la nostra famiglia, che da tre generazioni, partecipano con entusiasmo e creatività a questo immancabile appuntamento con il design – ha commentato Franco Buttazzoni -. È stata una cerimonia emozionante che ci ha fatto rivivere con piacere il percorso della nostra azienda: dai primi anni di partecipazione del fondatore della Blifase, Lionello Buttazzoni, agli anni successivi organizzati con passione da me e mia moglie Manuela , fino alle nuove edizioni che vedono la presenza anche della terza generazione, con mia figlia Elena”.

Nata nel 1963, l’azienda realizza sedie, sgabelli, divanetti in legno e imbottiti, destinati sia al mercato del contract che a quello residenziale. La filosofia aziendale si basa ancora oggi sui valori artigianali del fondatore Lionello e sulla tradizione del territorio: la produzione 100% made in Italy, la personalizzazione e la cura dei dettagli ne rappresentano infatti i valori chiave.

(Visited 170 times, 170 visits today)