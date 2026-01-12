Una cantina friulana vince il Premio America Agricoltura 2026

La cerimonia di consegna del Premio Agricoltura alla Camera dei Deputati.

L’eccellenza vitivinicola del Friuli Venezia Giulia approda alla Camera dei Deputati: i fratelli Cristian e Michele Specogna, alla guida dell’azienda di famiglia a Corno di Rosazzo, hanno ricevuto oggi, lunedì 12 gennaio, il prestigioso Premio America Agricoltura. Il riconoscimento, promosso dalla Fondazione Italia USA, celebra le aziende italiane capaci di distinguersi sui mercati internazionali per innovazione e sostenibilità, rafforzando il legame commerciale tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Per i due giovani vignaioli friulani, la cerimonia svoltasi a Roma nell’Aula dei Gruppi Parlamentari rappresenta il coronamento di un impegno costante nella valorizzazione dei vini regionali oltreoceano. Il mercato statunitense si conferma infatti il principale sbocco per la cantina di Rocca Bernarda, mostrando segnali di forte ripresa e nuove opportunità di crescita dopo le incertezze legate ai dazi dello scorso anno.

Tre generazioni radicate a Rocca Bernarda

La storia della cantina inizia nel 1963, quando Leonardo Specogna, rientrato da un’esperienza da emigrante in Svizzera, decise di investire i propri risparmi in un piccolo appezzamento sulle colline di Corno di Rosazzo. L’azienda si è evoluta prima sotto la guida di Graziano e oggi con la terza generazione, Cristian e Michele, che hanno voluto infondere alla propria azienda una filosofia fortemente legata al segno della sostenibilità e alla conservazione della biodiversità. Attualmente la tenuta si estende su 27 ettari coltivati in regime biologico, con una produzione di circa 150.000 bottiglie annue esportate in oltre 30 Paesi.