I controlli anti droga e anti alcol dei carabinieri.

Nove patenti ritirate, quattro giovani segnalati per consumo di stupefacenti e oltre 150 veicoli controllati: è questo il bilancio delle attività straordinarie di controllo anti droga e anti alcol svolte dai carabinieri della Compagnia di Sacile solamente negli ultimi dieci giorni. L’obiettivo era duplice: da un lato contrastare comportamenti pericolosi alla guida, dall’altro intervenire nei luoghi frequentati dai giovani per limitare il consumo di sostanze stupefacenti.

Guida in stato di ebbrezza.

Tre automobilisti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. Il primo, un 52enne di Godega Sant’Urbano, è stato fermato nella notte del 19 giugno a Budoia, con un tasso alcolemico pari a 1,44 grammi per litro. Il secondo caso ha riguardato un 71enne di Polcenigo, trovato positivo all’etilometro con un valore di 1,00 grammi per litro nella mattinata del 24 giugno.

Il terzo è un 23enne americano, militare in servizio alla base USAF di Aviano, che viaggiava ad Aviano con un tasso di 1,47 grammi per litro. Tutti e tre sono stati denunciati alla Procura di Pordenone per guida in stato di ebbrezza e hanno subito il ritiro immediato della patente.

Oltre a questi interventi, i militari della Stazione di Aviano hanno ritirato cinque patenti per l’uso del cellulare alla guida, un’infrazione che continua a essere tra le più frequenti e pericolose. Nella stessa zona, due motociclisti sono stati sanzionati per guida pericolosa dopo essere rimasti coinvolti in incidenti autonomi lungo le strade montane di Piancavallo.

I controlli anti droga.

Sul fronte del contrasto al consumo di droga, i carabinieri hanno svolto controlli mirati nei parchi pubblici di Aviano, San Quirino e nell’area turistica di Piancavallo, con il supporto dell’unità cinofila di Torreglia (Padova) e del cane antidroga Gerwin. Sono stati identificati quattro giovani in possesso di hashish per uso personale, due dei quali residenti ad Aviano, gli altri provenienti da fuori provincia. Uno di loro, trovato alla guida del proprio veicolo, ha subito anche il ritiro della patente. In totale sono stati sequestrati circa cinque grammi di sostanza.

I controlli continueranno anche nelle prossime settimane, in particolare nei luoghi di maggiore afflusso durante la stagione estiva, per garantire maggiore sicurezza sulle strade e nei contesti frequentati dai più giovani.