A23 Udine-Tarvisio: chiusure notturne del tratto Carnia-Pontebba

Chiusure notturne per lavori sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, seguire le indicazioni per Tarvisio lungo la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana verso Tarvisio e rientrare in A23 alla stazione di Pontebba. Le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse: