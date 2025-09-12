Addio ad Alex Lungu, stroncato dalla malattia a soli 35 anni

Originario della Romania, Alex Lungu viveva a Cordenons da quando era bambino.

Un’intera comunità è in lacrime per la scomparsa di Alex Lungu, 35 anni appena compiuti, stroncato da un tumore contro cui ha lottato con forza e dignità fino all’ultimo respiro. Originario della Romania, Alex era arrivato a Cordenons da bambino con la famiglia. Qui aveva trovato una seconda casa, amicizie sincere e una vita piena di affetti.

Alex si è spento l’11 settembre, dopo essere stato curato al Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano e in strutture ospedaliere anche a Udine. I medici hanno fatto il possibile, ma la malattia si è rivelata inarrestabile. È morto a casa, circondato dall’amore dei suoi cari.

Aveva festeggiato il compleanno lo scorso 13 agosto. Nessuno immaginava che sarebbe stato l’ultimo. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona solare, con una risata contagiosa e un cuore grande. Lavorava alla Media Profili di Prata di Pordenone, dove era molto stimato per la serietà e l’impegno. Ma Alex era molto di più di un collega: era un amico sincero, uno zio affettuoso, un esempio per chi lo circondava. Chi lo conosceva racconta che Alex aveva una voglia di vivere fuori dal comune, che sapeva infondere forza anche nei momenti più difficili.

