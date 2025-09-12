Saveria Colonna

12 Settembre 2025

Ved. Del Missier
di 88 anni

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Saveria Colonna

Ne da il triste annuncio il figlio Giovanni.

La saluteremo sabato 13 settembre alle ore 11.00 presso la Casa Funeraria Marchetti a Udine (via Tavagnacco, 150) ove la salma sarà esposta a partire da sabato alle ore 8.30.

Seguirà cremazione.

Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno onorarla.

Udine, 12 settembre 2025     
                             
MARCHETTI CASA FUNERARIA UDINE (via Tavagnacco, 150)
ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI UDINE-POVOLETTO tel.0432/43312
messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebrimarchetti.it

