Ved. Del Missier
di 88 anni
E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Saveria Colonna
Ne da il triste annuncio il figlio Giovanni.
La saluteremo sabato 13 settembre alle ore 11.00 presso la Casa Funeraria Marchetti a Udine (via Tavagnacco, 150) ove la salma sarà esposta a partire da sabato alle ore 8.30.
Seguirà cremazione.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno onorarla.
Udine, 12 settembre 2025
MARCHETTI CASA FUNERARIA UDINE (via Tavagnacco, 150)
ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI UDINE-POVOLETTO tel.0432/43312
messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebrimarchetti.it