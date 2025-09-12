Ved. Del Missier

di 88 anni

E’ mancata all’affetto dei suoi cari



Saveria Colonna



Ne da il triste annuncio il figlio Giovanni.



La saluteremo sabato 13 settembre alle ore 11.00 presso la Casa Funeraria Marchetti a Udine (via Tavagnacco, 150) ove la salma sarà esposta a partire da sabato alle ore 8.30.



Seguirà cremazione.



Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno onorarla.



Udine, 12 settembre 2025



MARCHETTI CASA FUNERARIA UDINE (via Tavagnacco, 150)

ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI UDINE-POVOLETTO tel.0432/43312

messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebrimarchetti.it